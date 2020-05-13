Атомный подводный крейсер «Князь Владимир» вышел в море на госиспытания

Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» вышел в Белое море для завершения госиспытаний, сообщает пресс-служба Северного флота.

«Испытания в море продлятся несколько дней, сначала в надводном, а затем в подводном положении», - говорится в пресс-службе СФ.

В нем также отмечено, что на испытаниях будет проведена проверка качества устранения ранее выявленных замечаний, после чего решится вопрос срока включения нового корабля в состав подводных сил Северного флота.

Основная часть испытаний, в том числе ракетные и подводные стрельбы, крейсер провел в конце прошлого года.

10 февраля сообщалось, что подлодка может быть передана через полтора месяца.

В январе главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов заявил, что «Князь Владимир» передадут ВМФ в 2020 году, не уточнив сроки.

К-549 «Князь Владимир» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к 4-му поколению. Четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09552) «Борей-А». Отличительные тактико-технические характеристики лодок класса «Борей» и «Борей-А» не разглашаются.

Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». рукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».