Путин: российская боевая авиация намного превосходит зарубежные аналоги

Государство должно поддержать авиапромышленность РФ, которая на равных конкурирует с зарубежными производителями, а в сфере боевой авиации - превосходит их.

«В текущей ситуации необходимо поддержать базу отрасли, а именно - предприятия авиастроения, дать загрузку этому сложному, по многим параметрам уникальному производству», - сказал президент на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

Президент подчеркнул, что отечественные воздушные суда по многим своим характеристикам на равных конкурируют с иностранными аналогами, с лидерами мирового рынка.

«По некоторым параметрам, по боевой авиации - намного превосходят их», - сказал президент.

Вице-премьер Юрий Борисов в ходе совещания заявил, что в России утверждена программа финансового оздоровления Объединенной Авиастроительной корпорации.

В октябре прошлого года Госкорпорация «Ростех», которая, согласно решению президента России, получила контроль над Объединенной Авиационной Корпорацией, подготовила для рассмотрения в правительстве три варианта развития российского авиапрома.

Все варианты развития ОАК включают в себя государственное субсидирование для покрытия долгов.

О сложной ситуации в авиастроительной отрасли в июле прошлого года также заявил президент Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, чтобы окончательно провести финансовое оздоровление всех предприятий ОАК, нужно более 300 млрд рублей.

Общий банковский долг ОАК по состоянию на август прошлого года составлял 509 миллиардов рублей.