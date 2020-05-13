Борисов: программа финансового оздоровления ОАК утверждена
В России утверждена программа финансового оздоровления Объединенной Авиастроительной корпорации Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.
«Программа финансового оздоровления принята на заседании правительственной комиссии 12 мая этого года», - заявил Борисов на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок, которое проводит президент РФ Владимир Путин.
В октябре прошлого года Госкорпорация «Ростех», которая, согласно решению президента России, получила контроль над Объединенной Авиационной Корпорацией, подготовила для рассмотрения в правительстве три варианта развития российского авиапрома.
Все варианты развития ОАК включают в себя государственное субсидирование для покрытия долгов.
О сложной ситуации в авиастроительной отрасли в июле прошлого года также заявил президент Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, чтобы окончательно провести финансовое оздоровление всех предприятий ОАК, нужно более 300 млрд рублей.