Борисов: программа финансового оздоровления ОАК утверждена

В России утверждена программа финансового оздоровления Объединенной Авиастроительной корпорации Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«Программа финансового оздоровления принята на заседании правительственной комиссии 12 мая этого года», - заявил Борисов на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

В октябре прошлого года Госкорпорация «Ростех», которая, согласно решению президента России, получила контроль над Объединенной Авиационной Корпорацией, подготовила для рассмотрения в правительстве три варианта развития российского авиапрома.

Все варианты развития ОАК включают в себя государственное субсидирование для покрытия долгов.

О сложной ситуации в авиастроительной отрасли в июле прошлого года также заявил президент Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, чтобы окончательно провести финансовое оздоровление всех предприятий ОАК, нужно более 300 млрд рублей.