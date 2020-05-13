Для одной из силовых структур России создан стреляющий щит

Для одной из российских силовых структур создан стреляющий щит «Легион», который в данный момент находится на испытаниях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего директора НИИПХ (входит в Ростех) по гражданской продукции, ВТС и маркетингу Артем Муранова.

Отметим, что данный щит был представлен на форуме «Армия-2019», на других российских и международных выставках и заинтересовал иностранных заказчиков, от которых уже есть экспортные заявки.

Муранов пояснил, что на рукоятке есть тумблер, который позволяет выбирать тип применяемого патрона: травматического, раздражающего или светозвукового действия.

Создание этого изделия началось в 2016 году, а впервые щит был представлен на одной из международных выставок в 2017 году.

Отметим, что штурмовые подразделения ВС РФ имеют на вооружении специальные щиты, на которых закреплен фонарь, который быстрым мерцанием ослепляет находящихся внутри здания условных террористов. По словам военных, это специальная разработка, чтобы дезориентировать противника.