Предприятие «Роскосмоса» работает над обликом ракеты для «Морского старта»
Для пусков с плавучего космодрома «Морской старт» ракету «Союз-7» планируется оснастить новым разгонным блоком «Фрегат-СБУ». Об этом сообщил генеральный директор разработчика разгонных блоков НПО имени Лавочкина Владимир Колмыков.
Уточняется, что ранее «Роскосмос» поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы плавучего космодрома - оценить затраты на ремонт «Морского старта» и создание ракеты.
«В конце 2020 года будет завершена разработка эскизного проекта. Первый запуск разгонного блока "Фрегат-СБУ" с использованием ракеты-носителя "Союз-7" планируется осуществить в 2025 году", - цитирует Колмыкова РИА Новости.
Напомним, что незадолго до этого основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев заявил о заморозке «Морского старта» из-за пандемии коронавируса до лучших времен.