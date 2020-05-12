Производитель ИВЛ назвал возможные причины возгорания

Возможной причиной возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких в Москве и Санкт-Петербурге могли стать нарушения техники безопасности. Об этом сообщили в пресс-релизе концерна «Радиоэлектронные технологии» (входит в КРЭТ госкорпорации «Ростех»).

«Рассматривается ряд версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры лечебных учреждений, с медицинским оборудованием, так и соблюдением мер противопожарной безопасности», - сообщили в КРЭТ.

В сообщении отмечено, что ИВЛ поставляются с 2012 года и ранее проблем с их безопасностью не возникало.

В концерне завили, что оборудование ранее прошло все необходимые испытания, в том числе под высокой нагрузкой, а результаты проверок подтверждены документально.

20 апреля сообщалось, что Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в корпорацию КРЭТ ГК «Ростех») до конца мая произведет пять тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, а до конца года - 15 тысяч штук.