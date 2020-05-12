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Судозавод «Янтарь» в Калининграде возобновил работу в штатном режиме

Андрей Аркадьев
14:06 12.05.2020
Сотрудники старше 65 лет или имеющие хронические заболевания не выходят на смены.
Судозавод «Янтарь» в Калининграде возобновил работу в штатном режиме
© Фото: Михаил Голенков, РИА Новости

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде с 12 мая возобновил работу в штатном режиме, сообщили «Звезде» в пресс-службе предприятия.

При этом на работу не выйдут сотрудники, находящиеся в зоне риска: пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями. Таких работников могут допустить на предприятие только в особых случаях.

При входе на территорию завода у всех измеряется температура, сотрудникам выдаются средства защита и антисептики.

АО «Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"» - российская верфь в Калининграде. Входит в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Специализируется на выпуске мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на проведении судоремонтных работ.

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