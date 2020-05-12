Путин поздравил Сечина с запуском танкера Aframax

Владимир Путин поздравил Роснефть со спуском на воду танкера типа Aframax на газомоторном топливе. Судно, построенное на верфи «Звезда», предназначено для перевозки нефти и нефтепродуктов.

На встрече с президентом главный исполнительный директор компании Игорь Сечин отметил, что в успех данного проекта мало кто верил.

По классификации AFRA (Average Freight Rate Assessment) этот тип танкеров относится к классу LR2 (Large Range 2). Мощность двигательной установки Aframax составляет примерно 13-17 тысяч кВт, скорость этих танкеров составляет примерно 15 узлов.

Ранее сообщалось, что первый спущенный на воду танкер будет носить имя «Владимир Мономах».