Демонстратор российского сверхзвукового лайнера может появиться в 2023 году

Российские конструкторы планируют к 2023 году создать прототип-демонстратор сверхзвукового гражданского самолета нового поколения на базе истребителя МиГ-29. Об этом сообщил директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Кирилл Сыпало.

«По нашим расчетам и при наличии финансирования, такой демонстратор должен появиться к 2023 году. Очевидно, что этот экспериментальный самолет дешевле и проще делать на базе самолета-донора, так как основная цель - проверить в летном эксперименте правильность выбранных критических технологий: аэродинамического облика, расположения, формы и размера воздухозаборников, сопловых аппаратов и т. п.», - приводит РИА Новости его слова.

Истребитель МиГ-29 создан для завоевания превосходства в воздухе, а также для уничтожения малоразмерных наземных целей. Основные модификации самолета - МиГ-29СМТ, МиГ-29УБ и МиГ-29К/КУБ.

Стоит на вооружении более чем 25 стран мира. Участвовал во многих военных конфликтах. МиГ-29 получил боевое применение в Сирии, где наносил удары по объектам террористов.