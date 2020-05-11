Полное уничтожение: кадры замедленной съемки запуска ракет «Корнета»

Телеканал «Звезда» публикует уникальные кадры запусков ракет противотанковой системы «Корнет», снятых в замедленном режиме.

Систему называют «Убийца танков»: ракеты могут «прошивать» насквозь броню более метра толщиной, а также сбивать дроны и уничтожать бункеры. В своем классе «Корнет» - лучший в мире, вооруженный кумулятивными боеприпасами, он один способен держать в страхе целую танковую армию, а ракеты настолько точные и мощные, что работают по принципу «один выстрел - один танк».

Разработан комплекс в Тульском КБ Приборостроения на базе комплекса танкового управляемого вооружения «Рефлекс». В отличие от предшественников, «Корнет» управляется лазерным лучом, что позволяет комплексу поражать цели на дистанции до 10 километров вдаль и до 9 километров в высоту.