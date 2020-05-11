В России создан первый коллиматорный прицел для крупнокалиберных пулеметов

В России создали первый коллиматорный прицел для крупнокалиберных станковых пулеметов. Разработка принадлежит холдингу «Росэлектроника» (входит в Ростех).

Прибор имеет повышенную устойчивость к отдаче, ударным нагрузкам, повышает скорость прицеливания и точность стрельбы. В сумерках, при солнечной засветке, под любым углом и на любом расстоянии от окуляра, стрелок способен эффективно сопровождать цель. Это стало возможным за счет светящейся метки (Red Dot).

«Прицел обеспечивает широкое поле зрения в 20 градусов, благодаря чему он удобен для применения в стрельбе по перемещающимся целям. Механизм корректировки прицеливания позволяет вести точный огонь на дистанциях 400, 800 и 1200 метров», - сообщается на сайте Ростеха.

В первую очередь прицел разработан для пулемета «Корд» калибра 12,7 миллиметров, который может устанавливаться на бронетехнике, катерах и вертолетах.

© Ростех

В сообщении уточняется, что испытания показали эффективность прицела, точность стрельбы увеличилась в несколько раз, а цель теперь просто невозможно упустить из виду.

Пулеметы «Корд», например, стоят на вооружении «Ивана Антонова».