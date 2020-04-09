Россия поставила за рубеж военной техники на 15 миллиардов долларов

Россия перевыполнила план по поставкам за рубеж вооружений, продав техники на 15 миллиардов долларов. Об этом сообщил Владимир Путин на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

«Мы не только полностью реализовали наши планы, но и превысили их на два процента», - сказал президент.

Он также подчеркнул, что, по его данным, за рубеж поставлено военной техники на сумму свыше 15 миллиардов долларов, а портфель заказов составляет более 55 миллиардов.

Всего российское оружие покупают около 100 стран мира.