Выставку Helirussia перенесли из-за коронавируса

Ежегодная российская вертолетная выставка перенесена на осень из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении организаторов мероприятия.

«Мы приняли решение о переносе даты проведения HeliRussia на осень 2020 года»,- говорится в распространенном сообщении организаторов.

Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia – это единственная выставка в России, где представлены мировые достижения всего спектра продукции и услуг вертолетной индустрии — от проектирования и производства до эксплуатации.

По данным организаторов, в прошлом году в выставке принимали участие 234 компании. Мероприятие посетили более 12 тысяч человек.