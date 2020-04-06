В РФ создали бронеавтомобиль для передвижения в условиях распространения коронавируса

В России разработали модификацию бронированного автомобиля СБМ ВПК-233136 «Тигр», предназначенного для работы в условиях вспышки коронавирусной инфекции. Машина оснащена специальными фильтрами, позволяющими передвигаться в местах с опасной эпидемиологической или биологической обстановкой, сообщил производитель броневика – ООО «Военно-промышленная компания».

Фильтро-вентиляционная установка позволяет экипажу действовать в зонах с высокой концентрацией в воздухе ядовитых химических веществ, отметили в ВПК.

«Такая модификация СБМ "Тигр" делает эту машину самым безопасным транспортным средством в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19», - добавили в компании.

«Тигр» - российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник. Создан для перевозки людей и грузов по бездорожью. Имеет несколько модификаций, которые различаются как вооружением, так и классом бронезащиты.

На бронеавтомобиль могут устанавливаться пулеметы «Корд» или «Печенег», автоматический гранатомет АГС-30. Существует также модификация с 30-мм пушкой 2А72 в необитаемом модуле с СУО от робота Уран-9. Броня «Тигра» обеспечивает защиту от огнестрельного оружия, в том числе от пуль автоматов АК-74 и СВД. Машина также имеет противоминную защиту. «Тигр» способен развивать скорость по шоссе до 90 км/ч.