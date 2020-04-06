ОСК оценивает в 5,8 млрд руб. экономический эффект от оптимизации производства

АО «Объединенная судостроительная корпорация» оценивает в 5,8 миллиардов рублей экономический эффект от реализации 694 проектов производственной системы по итогам прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ОСК.

В сравнении с 2018 годом экономический эффект вырос на 4,5 миллиарда рублей. По данным ОСК, увеличилось число выполненных мероприятий по оптимизации производства.

«В 2018 году поступило 317 предложений, в 2019 году эта цифра превысила 4000 мероприятий», - говорится в сообщении.

В качестве примера успешной реализации производственных процессов приводится работа судостроительного предприятия «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде, где удалось на три месяца сократить срок строительства сухогрузов проекта RSD59.

Была оптимизирована работа сразу на нескольких этапах производственного цикла - от поставки металла до спуска судна. Проекты по оптимизации реализуются в корпусном производстве, корпусно-сборочном цеху и на стапеле, пишет пресс-служба.

АО «Объединенная судостроительная корпорация» - российский государственный судостроительный холдинг. В его состав около 40 предприятий и организаций отрасли: основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские бюро. На предприятиях и в организациях, входящих в ОСК, трудятся более 80 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что крупнейшие оборонные предприятия Северодвинска, «Севмаш» и центр судоремонта «Звездочка» временно приостанавливают работу. Работают только производства непрерывного цикла, обеспечивающие пожарную и радиационную безопасность.