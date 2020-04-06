Несколько сотрудников «Роскосмоса» заразились коронавирусом

Девять сотрудников госкорпорации «Роскосмос» заразились коронавирусной инфекцией, все они находятся на лечении. Об том заявил глава компании Дмитрий Рогозин.

«На предприятиях Роскосмоса отмечено 9 заболевших COVID-19. Все находятся на излечении», - написал Рогозин в своем Twitter.

Отметим, что на 9 апреля запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» к МКС с космодрома Байконур. Сегодня ее установили на стартовом столе. Подготовка проходит в условиях повышенной безопасности на фоне пандемии.

Ранее в пресс-службе корпорации сообщили, что Роскосмос с помощью спутников осуществляет мониторинг строительства инфекционных центров, которые сооружаются в России силами Минобороны России для приема больных с коронавирусной инфекцией.