Истребитель МиГ-3: бой на большой высоте

Телеканал «Звезда» рассказывает о военной технике, которая помогла Красной армии одержать победу в Великой Отечественной войне.

Создание истребителя МиГ-3 связано с именем известного советского авиаконструктора Николая Поликарпова. Под его руководством в 1939 г. в инициативном порядке создавался самолет под обозначением «Х» или И-200 под двигатель АМ-37 или АМ-35А. К октябрю разработка эскизного проекта была в основном завершена.

И хотя характеристики были многообещающими, конструктор не спешил передавать проект в наркомат. Связано это было с тем, что он видел развитие истребительной авиации в повышении нагрузки на крыло и планировал его перепроектировать, уменьшив его площадь. К тому же, по-видимому, он хотел унифицировать конструкцию с крылом истребителя И-185, который также создавался в КБ в то время. Однако сделано это не было.

6 ноября Поликарпов был отправлен в числе советкой делегации в Германию, которая после заключения Пакт о ненападении стремилась поразить советский союз своей мощью. Эта поездка имела колоссальное значение. Специалисты уровня Поликарпова и Яковлева при одном взгляде на чертеж самолета могли сказать, в каком направлении развивается авиационная промышленность потенциального противника, понять, какие нужно создавать машины, чтобы ей противостоять. Все предположения Поликарпова о том, что Германия делает ставку именно на скорость, на вертикальный, а не на горизонтальный маневр, полностью подтвердились.

Перед отъездом Поликарпов поручил своему заместителю никого не знакомить с проектом И-200, но он был нарушен. Сразу после отъезда конструктора о проекте было доложено на специальной комиссии из восьми человек для подготовки предложения по запуску в серийное производство в 1940 году. 8 декабря 1939 г. приказом директора завода № 1 из состава серийного конструкторского отдела и ОКБ были выделены два подразделения — КБ-2 и КБ-3 и организован опытный конструкторский отдел (ОКО), возглавляемый Артемом Микояном (братом Члена Политбюро ЦК КПСС). Его заместителями названы М. И. Гуревич и В. А. Ромодин. Для решения оперативных вопросов ОКО имел право непосредственно обращаться в наркомат. Так на свет появилось ОКБ им. Микояна, которое сегодня носит название РСК «МиГ».

Первый летный экземпляр истребителя И-200 был закончен в производстве и передан на заводские испытания 31 марта 1940 г.

Конструкция

Истребитель МиГ-1 представлял собой низкоплан смешанной конструкции. Его фюзеляж в передней части ферменный, сварной из стальных хромансилевых труб с дюралевой обшивкой, хвостовая часть — деревянный монокок, центроплан — дюралевый. Всего до начала войны было выпушено 100 истребителей МиГ-1, а все остальные самолеты, на которых были устранены «детские болезни», носили индекс МиГ-3.

Боевое применение

К началу войны истребителей МиГ-3 было в строю значительно больше, чем ЛаГГ-3 и Як-1, и на них было переучено немало летчиков. На этих самолетах летал Марк Галлай, Александр Покрышкин, Алексей Катрич, Юрий Антипов и множество других летчиков. По их воспоминаниям, МиГ-3 мог эффективно вести бой с Мe-109, но на большой высоте.

На малых и средних самолет уступал истребителям Як, Ла и немецким, что вместе со слабостью вооружения не позволяло полноценно использовать МиГ-3 как фронтовой истребитель. С началом войны стало понятно, что основные воздушные бои проходят на малых и средних высотах, поэтому в воздушных боях лета-осени 1941, части, вооружённые этими самолетами, понесли большие потери. В декабре 1941 года самолет был снят с производства. Всего было построено 3 178 самолетов МиГ-3.

Но он нашел себе применение как высотный ночной истребитель в системе ПВО, где его большой потолок (до 12 000 м) и скорость на высотах были решающими.

Характеристики

Нормальная взлётная масса: 3355 кг; объем топливных баков: 640 л; Максимальная скорость: у земли - 495 км/ч; на высоте: 640 км/ч на 7800 м; Вооружение: 1 × 12,7 мм пулемёт БС с 300 патронов, 2 × 7,62 мм пулемёта ШКАС с 750 патронов на ствол, 2 × 12,7 мм пулемёт БК под крылом (дополнительно).