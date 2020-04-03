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Пулемет Максима: от Чапаева до Второй мировой

Александр Пешков
08:00 03.04.2020
Телеканал «Звезда» рассказывает о легендарном пулемете Максима, который широко применялся Красной Армией во время Великой Отечественной войны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пулемет создан британцем Хайремом Стивенсом Максимом в 1883 году. Это оружие стало одним из самых популярных и массовых в мире. Без него не обходилось ни одно крупное вооруженное столкновение, а в некоторых горячих точках он применяется до сих пор.

Свое изобретение Максим представил в России лично. В 1888 году из него стрелял император Александр III. После испытания военное ведомство заказало 12 пулеметов. В 1901 году 7,62-мм пулемет Максима на колесном лафете был принят на вооружение полевых войск. Интересно, что его отнесли в подчинение артиллерии. Производство оружия в России началось в марте 1904 года на Тульском оружейном заводе.

В 1909 году пулемет был модернизирован, получил колесный станок А. А. Соколова и приобрел привычный нам вид. В массовой культуре оружие упоминалось множество раз. Самым известным появлением пулемета на экране стал фильм «Чапаев» 1934 года.

Интересные факты

К концу 1930-х годов пулемет устарел. Он хорошо подходил для поражения конницы и пехоты, но для наступающего танка был легкой мишенью. Высокий профиль затруднял маскировку, большой вес (более 60 кг) мешал быстро сменить позицию. Его нельзя было использовать без станка, а в ряде случаев найти четыре литра воды для системы охлаждения было большой проблемой.

Командование РККА отлично понимало, что нужно найти замену «Максиму» и еще в 1939 году на вооружение был принят пулемет ДС-39 (станковый пулемет Дегтярева).

Это решение было поспешным. Оружие оказалось сложным в производстве, еще во время Финской кампании начались постоянные нарекания, связанные с ненадежностью работы пулемета в условиях запыленности и низких температур, малой живучестью основных деталей, случаями разрыва патрона в ствольной коробке.

Эти и многие другие недостатки привели к тому, что ДС-39 за несколько дней до начала Великой Отечественной войны был снят с производства, а выпуск пулеметов Максима был срочно восстановлен и велся вплоть до конца войны.

Боевое применение

Пулемет широко применялся почти во всех крупных вооруженных конфликтах первой половине XX века. Для него было создано множество разных патронов, которые расширили его возможности. Он был создан для поражения открытых групповых целей и огневых средств противника на расстоянии до 1000 м, модификации использовались в авиации, на бронепоездах и бронеавтомобилях, на так называемых тачанках. В 1931 году принята на вооружение счетверенная зенитная пулеметная установка пулеметов Максима М4 образца 1930 года с кольцевым зенитным прицелом.

Характеристики (Пулемет Максима образца 1910 года)

Масса: 67,6 кг (со станком, щитом и водой); скорострельность: 600-900 выстрелов в минуту (в зависимости от возвратно-боевой пружины); прицельная дальность стрельбы – до 2000 м.

Хайрем Максим со своим пулемётом. 1884 год
Хайрем Максим со своим пулемётом. 1884 год
© Wikimedia
Пулемет Максима во вреимя Гражданской войны.
Пулемет Максима во вреимя Гражданской войны.
© Andrey-Kotliarchuk,-Globallookpress
Афиша фильма Чапаев, 1934 год.
Афиша фильма Чапаев, 1934 год.
© ruskino.ru
Пулемет Максима во время ВОВ.
Пулемет Максима во время ВОВ.
© Владимир-Гребнев,-РИА-Новости
Битва под Москвой.
Битва под Москвой.
© Mary-Evans-Picture-Library,-Globallookpress
Счетверенная зенитно-пулемётная установка образца 1931 года.
Счетверенная зенитно-пулемётная установка образца 1931 года.
© Наум-Грановский,-РИА-Новости
ГАЗ-ААА со счетверенным пулеметом “Максим”.
ГАЗ-ААА со счетверенным пулеметом “Максим”.
© Кадр из игры War Thunder.
Пулеметы Максима в музее Блокады.
Пулеметы Максима в музее Блокады.
© Semen-Likhodeev,-Globallookpress
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