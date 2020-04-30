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В парке «Патриот» установят макет бронепоезда времен ВОВ

Александр Пешков
15:18 30.04.2020
Бронепоезд № 16 оборонял город осенью 1941 года. Повреждённый в боях под Смоленском, он прибыл в Тулу, где в кратчайшие сроки был отремонтирован и приступил к боевому дежурству.
В парке «Патриот» установят макет бронепоезда времен ВОВ
© Фото: Апатинаити, commons.wikimedia.org

В парке «Патриот» установят макет бронепоезда времен ВОВ
Бронепоезд № 16 оборонял город осенью 1941 года. Поврежденный в боях под Смоленском, он прибыл в Тулу, где в кратчайшие сроки был отремонтирован и приступил к боевому дежурству.

В год 75-летия победы в парке Патриот будет установлен макет бронепоезда № 16, участвовавшего в обороне Тулы. Об этом сообщил начальник заместитель начальника Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» по территориальному управлению Александр Потапенко в ходе ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что в проекте также участвуют тульские предприятия — Тулажелдормаш, ТОЗ, Туламашзавод и ряд других. Паровоз для макета вскоре доставят в Тулу.

Отметим, бронепоезд № 16 оборонял город осенью 1941 года. Повреждённый в боях под Смоленском, он прибыл в Тулу, где в кратчайшие сроки был отремонтирован и приступил к боевому дежурству на участках от Тулы до Алексина, Ревякино и Присад.
Бронепоезда во время Великой Отечественной войны использовали обе воюющие стороны.

Из-за эвакуации брянского завода «Красный Профинтерн» строительство бронепоездов началось на паровозо- и вагоноремонтных заводах и в железнодорожных депо.

Нужно особо подчеркнуть, что типовые чертежи бронеплощадок и паровозов разослали по заводам, но следовали им далеко не все. Строительство велось исходя из местных ресурсов, а где-то рабочие считали, что могут сделать лучше. При том, что часто рабочие не имели опыта создания бронепоездов, у них и правда получалось сделать поезд лучше, чем было заложено в проекте.

Так, в ходе строительства бронепоезда №1 «За Сталина!» на Коломенском заводе был создан специальный бронепаровоз на основе маневрового паровоза серии «9П». Позже на основании боевого опыта (и по образу этого поезда) создавались бронеплощадки и для «Ильи Муромца».

Подробнее о роли бронепоездов во время ВОВ читайте в разделе «Фронтовые легенды».

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