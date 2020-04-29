Уничтожить вирус: бойцы РХБЗ продезинфицировали территорию завода им. Климова в Петербурге

Военнослужащие РХБЗ обработали территорию завода общей площадью более 1,5 тысяч квадратных метров. Во время проведения дезинфекции не пропускается ничего, ополаскиваются даже памятники.

АО «ОДК-Климов» - ведущий разработчик газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. Половина всей продукции производится в рамках гособоронзаказа. Чтобы работа не останавливалась из-за пандемии - необходима комплексная дезинфекция, выполнить которую могут только военные.

«То, что нам помогает бороться с этой бедой Министерство обороны - я считаю это логичным. То, что мы и в радости, и в беде всегда вместе. Лишнего в том, что способствует нераспространению вируса, ничего нет. Поэтому мы благодарны вооруженным силам, армии за то, что такие работы на территории завода проведены», - сказал исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин.

Пропускные пункты и внутреннюю территорию предприятия обрабатывают раствором гипохлорита натрия - одним из сильнейших дезинфицирующих средств - способным уничтожить на поверхностях любые вирусы - в том, числе и COVID-19.

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии ЗВО уже провели спецобработку более сотни объектов в Петербурге и Ленинградской области, среди которых не только промышленные предприятия, но и учебные заведения Минобороны.