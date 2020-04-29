До конца года в ВДВ поступит свыше 400 единиц нового вооружения

Более 400 единиц нового вооружения, включая машины десанта БМД-4М, получат Воздушно-десантные войска до конца года. Об этом сообщил 29 апреля глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны РФ.

По словам министра, до конца года на вооружение, в частности, поступят два батальонных комплекта модернизированных боевых машин БМД-4М.

БМД-4М – боевая машина десанта, является модернизированной версией БМД-4. Основная особенность БМД-4М – оригинальный силовой блок и ходовая часть заменены на серийные, применяемые на БМП-3, что позволяет сократить затраты на обслуживание и эксплуатацию в войсках.

БМД предназначена для транспортировки личного состава Воздушно-десантных войск, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. Авиадесантируется парашютным, парашютно-реактивным или посадочным способом.

Экипаж БМД-4М – три человека. В качестве десанта БМД-4М перевозит до шести человек. Удобство стрельбы обеспечивается лазерным дальномером, приборами ночного видения, тепловизором и средством сопровождения цели.

Вооружение БМД-4М: 100-мм пушка 2А70; 30-мм автоматическая пушка 2А72; спаренный ПКМТ калибра 7,62; курсовой РПКС-74 калибра 5,45; ПТУР «Аркан», способный уничтожить практически любую мишень. В арсенал входит шесть дымовых шашек «Туча», способных обеспечить машине безопасный отход. Двигатель мощностью 500 л.с. позволяет развивать скорость до 65 км/ч.