ГАЗ-64 и ГАЗ-67: первые внедорожники СССР

Задание на создание машины с такими же характеристиками на конкурсной основе было выдано Горьковскому автомобильному заводу и Научному автотракторному институту. На все работы от проектирования до создания опытного образца было отведено полтора месяца.

На конкурсе победила машина Горьковского завода, созданная под руководством талантливого конструктора Виталия Грачева. По требованию руководства, она имела такую же узкую колею, как и американский Bantam, несмотря на то, что это могло создать сложности в эксплуатации.

Первые ГАЗ-64 сошли с конвейера уже в конце августа 1941 года.

Интересные факты

В основу конструкции ГАЗ-64 легли конструктивные элементы ГАЗ-61, который был первым в мире серийным полноприводным легковым автомобилем с закрытым кузовом седан.

В 1942 года производство ГАЗ-64 было практически свернуто, потому что завод был переключен на выпуск необходимых фронту грузовиков. А кроме того, на базе внедорожника был создан бронеавтомобиль БА-64.

БА-64 имел цельносварной корпус с оптимальными углами наклона, колеса, заполненные губчатой резиной, могли выдерживать попадания пуль. В полноповоротной башне был установлен пулемет ДТ, который также можно было использовать и для стрельбы по воздушным целям. Машины участвовали в операциях на Брянском и Воронежском фронтах, под Сталинградом. Позже был создан броневик с широкой колеей, который получил название БА-64Б. Всего за годы войны Красная армия получила более 8000 БА-64 разных модификаций.

Осенью 1943 года широкие мосты (1445 мм вместо 1250 мм) стали устанавливать и на ГАЗ-64. Эта машина получила обозначение ГАЗ-67. За годы войны фронт получил около пяти тысяч таких внедорожников. Автомобиль в войсках называли «Иван-Виллис», по аналогии с американским джипом, который поставлялся по ленд-лизу. Но по своим характеристикам ГАЗ-67 составлял достойную конкуренцию и во многом превосходил американского аналога.

Боевое применение

ГАЗ-64 предназначался для использования в качестве командирского автомобиля и легкого артиллерийского тягача. При кратковременной перегрузке он был способен перевезти до отделения бойцов.

БА-64 чаще всего использовались для разведки и для поддержки пехоты в городских условиях: из пулеметной установки можно было вести огонь с хода по крышам и верхним этажам зданий. После войны машины вплоть до 1953 года использовались в РККА как учебные.

Характеристики (ГАЗ-64)

Колесная формула - 4 × 4; максимальная скорость – до 90 км/ч; мощность двигателя - 50 л. С; тип подвески: на листовых рессорах и гидравлических амортизаторах; масса - 1200 кг (снаряженная).