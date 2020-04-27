Бронированные санитарные «Линзы» передали военным медикам в Чечне

В Чечне медицинские подразделения мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии получили партию санитарных бронеавтомобилей «Линза», созданных на базе броневика «Тайфун-К». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«В предстоящем летнем периоде обучения в ходе тактических занятий в полевых условиях на новой техники личный состав медицинских подразделений отработает порядок эвакуации условно раненых с поля боя», - говорится в сообщении.

«Линза» была впервые продемонстрирована на форуме «Армия-2018». Машина создана на шасси «Тайфун 4х4», но в отличие от оригинальной версии у этого броневика двухместная кабина и санитарный отсек, позволяющий эвакуировать раненных с поля боя.

Представляет собой бронеавтомобиль повышенной защищенности. Его корпус выдерживает подрыв взрывного устройства мощностью до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте под любым колесом. Колеса также бронированные, автомобиль с поврежденным колесом может проехать еще до 50 километров по пересеченной местности.