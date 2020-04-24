ТОФ рассчитывает получить фрегат «Маршал Шапошников» до конца года

Тихоокеанский флот рассчитывает, что модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» до конца года успешно пройдет комплекс заводских испытаний и вступит в строй. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

Центр судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке, где ведется ремонт и модернизация корабля, посетил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц и проинспектировал ход работ. По итогам поездки он убедился, что все работы ведутся по плану.

В начале декабря командующий рассказал, что в 2020 году ТОФ планирует принять в свой состав корветы «Гремящий» и «Герой России Алдар Цыденжапов».

«Маршал Шапошников» - большой противолодочный корабль проекта 1 155, входящий в состав Тихоокеанского флота. Назван в честь Маршала Советского Союза Бориса Шапошникова. Заложен в 1983 году на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

В настоящее время проходит ремонт и модернизацию на AO «Центр судоремонта "Дальзавод"» во Владивостоке. В прошлом году Авакянц рассказал, что в ходе модернизации корабль будет усилен ударным ракетным оружием, а также сообщил о планах по установке комплексов «Калибр». В ноябре заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что фрегат сможет применять гиперзвуковые ракеты «Циркон».