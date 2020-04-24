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Более скорострельный: командующий танковой армией ЗВО сравнил Т-72Б3 с иностранными образцами

Андрей Аркадьев
10:43 24.04.2020
Т-72Б3 отличается от иностранных образцов намного меньшими габаритами, что делает его не таким уязвимым.
Более скорострельный: командующий танковой армией ЗВО сравнил Т-72Б3 с иностранными образцами
© Фото: Минобороны России

Танк Т-72Б3 обладает достаточными характеристиками для обнаружения и уничтожения любого противника на поле боя, заявил командующий гвардейской танковой армией Западного военного округа (ЗВО) генерал-лейтенант Сергей Кисель.

«Т-72Б3 - довольно надежный танк. Он отличается от иностранных образцов намного меньшими габаритами, что делает его менее уязвимым. При этом он более скорострельный и обладает хорошими маршевыми способностями», - сказал он.

Кисель добавил, что в целом танки, которые сегодня на вооружении, полностью соответствуют требованиям времени и применимы в современном бою.

«До недавнего времени моим любимым танком был Т-80, однако сейчас однозначно это Т-90. Просто Т-90 - машина другого, более высокого уровня. Об этом вам могу сказать не только я, но и все, кто лично опробовал Т-90», - добавил командующий.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2  комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Кроме того, танк получил бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатые экраны проекции МТО корпуса, модули динамической защиты и решетчатые экраны башни.

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