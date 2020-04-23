Передача обновленных «Белых лебедей» ВКС России: кадры из Казани

Казанский авиационный завод передал представителям Минобороны России два прошедших модернизацию стратегических ракетоносца Ту-160: «Иван Ярыгин» и «Василий Решетников». Об этом сообщает 23 апреля пресс-служба российского военного ведомства.

Перед отправкой в войска два обновленных Ту-160 успешно прошли наземные и летные испытания.

Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет под управлением летчика-испытателя Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова Анри Наскидянца в феврале текущего года.

Ранее сообщалось, что к 2027 году ВКС России получат десять новых стратегических ракетоносцев Ту-160М2, возобновление производства которых ведется в Казани. Первый полет обновленного «Белого лебедя» запланирован на следующий год, а его поставки в войска могут начаться уже через три года.

Ту-160 («Белый лебедь») - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

Но в случае необходимости он способен и прорывать ее: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.