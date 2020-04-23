МИД РФ: перемирие в Ливии больше не соблюдается
В МИД заявили, что события последних дней на территории этого государства вызывают серьезную тревогу.
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Активизация боевых действий в Ливии говорит о том, что объявленное в январе перемирие больше не соблюдается. Об этом заявила в четверг на брифинге Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.
«Объявленное в январе этого года перемирие больше не соблюдается враждующими сторонами», - сказала Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель отметили важность соблюдения конфликтующими сторонами в Ливии режима прекращения боевых действий.