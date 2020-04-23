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Бомбардировщик Пе-8: ночной кошмар Берлина

Александр Пешков
14:41 23.04.2020
Дальний бомбардировщик Пе-8 участвовал в бомбардировках Берлина в 1941 году, а в 1942 году перевез делегацию во главе с Молотовым в Англию и США через оккупированные страны Европы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: San Diego Air and Space Museum Archive, commons.wikimedia.org

Проектирование самолета началось в 1934 году под руководством Андрея Туполева, поэтому бомбардировщик носил название АНТ-42.

Непосредственно созданием машины занимался Владимир Петляков. Впервые машину поднял в небо Михаил Громов в 1936 году.
К началу войны ТБ-7 включили в боевой состав 81-й авиадивизии. Эта дивизия напрямую подчинялась Ставке Верховного главнокомандования. Командиром назначили полярного летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова.

Интересные факты

После первого налета немецкой авиации на Москву бомбардировщики ДБ-3 и ТБ-7 нанесли ответный удар по Берлину. Самолеты Пе-8 поднялись с аэродрома Пушкин под Ленинградом. Из семи бомбардировщиков бомбы на Берлин сбросили четыре, а на базу вернулись всего три.

Всего было поставлено 93 самолета Пе-8. За годы войны они сбросили на противника более пяти миллионов тонн бомб. Отметим, что только Пе-8 мог сбросить на врага самую тяжелую, пятитонную, авиабомбу.

В Пе-8 самолет было решено переименовать после трагической гибели Петлякова в 1942 году.

До начала войны у командования не было уверенности в том, как использовать дальние тяжелые бомбардировщики. Предполагалось, что бомбить города противника вовсе не обязательно, их можно захватить без разрушения. Примерно такое же мнение было и у Гитлера: к началу войны в Германии не было аналогов Пе-8.

Однако налеты на Берлин и другие города Германии доказали эффективность Пе-8. И 5 марта 1942 года был создан отдельный род войск, который получил название «Авиация дальнего действия». При этом задание на боевой вылет Пе-8 могли дать только лично Сталин и начальник Генштаба.

Боевой путь Пе-8 закончился в августе 1944 года, когда в лонжеронах крыльев были обнаружены усталостные трещины. Но слетанные экипажи этих самолетов составили основу Дальней авиации СССР.

Перелет Молотова в Англию и США

19 мая 1942 года самолет Пе-8 с серийным номером 42 066 перевез советскую делегацию во главе с наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым над оккупированными странами Европы на переговоры с союзниками в Великобританию.

Отметим, что перелет в бомбардировщике комфортным назвать было нельзя. Салон не был герметичным, температура опускалась до минус 50 градусов. Пассажиры получили меховые летные комбинезоны, парашюты и кислородные приборы. Им строго-настрого запретили дремать или спать в полете, чтобы при надетой на лицо кислородной маске случайно не перегнуть подающую кислород резиновую трубку.
Стрелок-радист каждые 15 минут проверял состояние пассажиров. На борту самолета Молотов сразу сообщил экипажу, что он поступает в их полное распоряжение и перестает быть «вторым человеком в стране», потому что в небе главные - летчики.

Самолет благополучно приземлился в Шотландии, а 20 мая Молотов уже проводил переговоры с Черчиллем. Переговоры с англичанами были тяжелыми. Так, Черчилль наотрез отказался подписывать документ об открытии в 1942 году второго фронта.

Затем Пе-8 с советской делегацией на борту направился в США через Исландию. Переговоры с Рузвельтом прошли более удачно. Позже Молотов вспоминал:

«Сталин мне указания давал, чтобы они 30-40 немецких дивизий на себя оттянули. И я этого требовал. Когда прилетел в Америку, я сказал это Рузвельту и в душе удивился его ответу: "Законное, правильное требование..." Он без всяких поправок принял мое коммюнике, что второй фронт откроется в 1942 году. Рузвельт подписал мне все бумаги, и я решил с этими документами снова лететь к Черчиллю».

Британский лидер был удивлен решением Рузвельта и вслед за ним подписал коммюнике об открытии второго фронта. Однако после этого он вручил нашей делегации памятную записку, содержание которой говорило о том, что британская сторона не считает себя связанной обязательствами, изложенными в коммюнике.

Так или иначе, перелет Молотова можно считать успешным и крайне важным, во многом решившим исход Второй мировой войны. Так бомбардировщик Пе-8 сыграл большую роль не только на фронтах Великой Отечественной войны, но и на дипломатических.

20 июня 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР членам экипажа экипажа было присвоено звание Героев Советского Союза.

Характеристики

Экипаж - 11 человек; практический потолок - 9 000 м; дальность - до 3 600 км; бомбовая нагрузка - до 5 тонн.

Пе-8 с АМ-35А в Кратово зимой
Пе-8 с АМ-35А в Кратово зимой
© commons.wikimedia.org
Пе-8 в небе
Пе-8 в небе
© В. Шияновский, РИА Новости
Пе-8 в США
Пе-8 в США
© San Diego Air and Space Museum Archive, commons.wikimedia.org
Схема Пе-8, вид сбоку
Схема Пе-8, вид сбоку
© РИА Новости
Пе-8 (ТБ-7) №42210, 25-й гвардейский авиаполк дальнего действия (1944).
Пе-8 (ТБ-7) №42210, 25-й гвардейский авиаполк дальнего действия (1944).
© Кадр из игры War Thunder, автор ливреи – brodyaga_enot
Пе-8 (ТБ-7) №42210, 25-й гвардейский авиаполк дальнего действия (1944).
Пе-8 (ТБ-7) №42210, 25-й гвардейский авиаполк дальнего действия (1944).
© Кадр из игры War Thunder, автор ливреи – brodyaga_enot
Пе-8 (ТБ-7) №42210, 25-й гвардейский авиаполк дальнего действия (1944).
Пе-8 (ТБ-7) №42210, 25-й гвардейский авиаполк дальнего действия (1944).
© Кадр из игры War Thunder, автор ливреи – brodyaga_enot
Пе-8 (ТБ-7) №42210, 25-й гвардейский авиаполк дальнего действия (1944).
Пе-8 (ТБ-7) №42210, 25-й гвардейский авиаполк дальнего действия (1944).
© Кадр из игры War Thunder, автор ливреи – brodyaga_enot
Пе-8 (ТБ-7) №42210, 25-й гвардейский авиаполк дальнего действия (1944).
Пе-8 (ТБ-7) №42210, 25-й гвардейский авиаполк дальнего действия (1944).
© Кадр из игры War Thunder, автор ливреи – brodyaga_enot
Пе-8 (другие обозначения ТБ-7 и АНТ-42) — советский четырехмоторный тяжелый бомбардировщик дальнего действия периода Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
Пе-8 (другие обозначения ТБ-7 и АНТ-42) — советский четырехмоторный тяжелый бомбардировщик дальнего действия периода Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
© В. Хоменко, РИА Новости
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