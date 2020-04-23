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Путин поручил Генштабу утверждать требования к экспортному вооружению

Андрей Аркадьев
12:15 23.04.2020
ГШ ВС РФ вправе утверждать положения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ военного назначения.
Путин поручил Генштабу утверждать требования к экспортному вооружению
© Фото: Алексей Иванов ТРК "Звезда"

Генштаб ВС РФ наделяется полномочиями утверждать требования к экспортным вооружениям. Изменения в положения о Генштабе поручил внести президент Российской Федерации Владимир Путин.

Согласно указу, Генштаб может утверждать тактико-технические требования к образцам вооружения и военной техники, предназначенной для экспорта в другие страны, комплектацию продукции военного назначения.

Текст указа опубликован 22 апреля на официальном интернет-портале правовой информации, документ вступает в силу со дня его подписания.

В декабре прошлого года вице-премьер Юрий Борисов, выступая на церемонии вручения ежегодной национальной премии «Золотая идея», заявил, что Российская федерация занимает второе место на мировом рынке вооружений.

В конце февраля он отметил, что потенциальный портфель заказов Рособоронэкспорта составляет 55 миллиардов долларов. Борисов добавил, что задача правительства - удержать эти позиции российского оружейного экспорта.

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