КРЭТ создал программное обеспечение для проектирования «бортового интеллекта»

Специалисты АО «КБПА» создали автопилот для самолетов ТВС-2 (разработчик СибНИА им. С.А. Чаплыгина) и Diamond DA-42, в дальнейшем он будет применяться и для других летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба АО «КРЭТ».

«При проектировании стендово-моделирующего комплекса для этого автопилота применен принцип работы Schematic, основанный на "визуальном" программировании, когда в формате структурных схем создается модель полета и алгоритма управления летательным аппаратом», - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о специальных стендово-моделирующих комплексах, с помощью которых можно понять поведение самолета под управлением автопилота при различных условиях, оценить влияние тех или иных изменений.

«С помощью нового ПО в "визуальном формате из блоков" специалисты сделали математические модели ("цифровые копии") полета самолета, модели атмосферы (ветер, турбулентность), модели поведения бортового оборудования – так проводятся "виртуальные испытания"», - добавили в АО «КРЭТ».

Новое ПО Schematic, созданное на предприятии, позволяет программистам и математикам быстро имитировать различные ситуации во время полета. В настоящее время идет этап опытной эксплуатации Schematic, уточнили в компании.

Имитация всех условий полета осуществляется программно-математически, для этого требуется программный код большого объема. ПО Schematic одномоментно генерирует готовый программный код на языке С, который в составе основной программы можно тут же прошивать в бортовой или стендовый компьютер. Таким образом, уменьшаются сроки разработки программного кода. В настоящее время ведется дальнейшее развитие функционала Schematic для реализации математических моделей со сложными структурами.