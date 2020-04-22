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Испытательные полеты МС-21 возобновили после паузы из-за COVID-19

Александр Пешков
17:01 22.04.2020
Испытания проходят на базе ЛИИ им. Громова в Жуковском.
Испытательные полеты МС-21 возобновили после паузы из-за COVID-19
© Фото: UAC, Globallookpress.com

Летные испытания перспективного самолета МС-21-300 возобновились после перерыва из-за профилактических мероприятий по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

«Для получения российского сертификата и начала поставок самолетов требуется около 650 полетов. Всего на текущий момент выполнено более 300 полетов», - говорится в сообщении.

Четвертый экземпляр самолета МС-21-300, собранного на Иркутском авиазаводе, совершил перелет из Иркутска на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова Раменское в подмосковном Жуковском 17 марта.

Первый полет эта машина совершила 25 декабря в Иркутске. 


МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (160-211 посадочных мест) и МС-21-200 (130-176 мест).

Ранее сообщалось, что в России началось серийное производство двигателей ПД-14.

Двадцать седьмого декабря прошлого года гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что МС-21 с российским двигателем ПД-14 может быть сертифицирован в 2022 году.

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