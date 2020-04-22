Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК Коронавирус ТЕГИ

ВНИИ «Сигнал» приступил к тестированию своих сотрудников на COVID-19

Андрей Аркадьев
14:21 22.04.2020
Тестирование пройдет весь персонал, задействованный в выполнении гособоронзаказа.
ВНИИ «Сигнал» приступил к тестированию своих сотрудников на COVID-19
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сотрудники АО «ВНИИ «Сигнал» в Коврове приступили к сдаче тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «НПО «Высокоточные комплексы», в состав которого входит предприятие.

Тестирование пройдет весь персонал, задействованный в выполнении гособоронзаказа, а также сотрудники, участвующие в обеспечении бесперебойной работы предприятия, говорится в сообщении.

До 30 апреля утвержден состав работников, который необходим для функционирования производства. Всем работающим выдают маски, их обеспечивают антисептическими препаратами, дезинфицирующими средствами, рабочие места расположены на безопасном расстоянии друг от друга.

Кроме того, проводится регулярная дезинфекция помещений. До работы не допускаются сотрудники, входящие в группу риска: пожилые люди старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями. При входе на территорию предприятия у всех прибывших измеряется температура.

АО «ВНИИ «Сигнал» - одно из крупнейших предприятий города Коврова, более 65 лет ведущее научно-исследовательскую и производственную деятельность в сфере вооружения и военной техники. Является одним из основных разработчиков систем наведения и стабилизации вооружения ракетной, артиллерийской и бронетанковой техники, боевых вертолетов и кораблей ВМФ в России. Большинство наиболее известных объектов вооружения («Тунгуска», «Панцирь-С», «Смерч», «Мста-С», «Ураган», и т.д.) оснащено системами, которые разработаны специалистами института.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.04.2020, 08:42
В Минобрнауки РФ назвали сроки начала приемной компании в ВУЗах
Дата22.04.2020, 06:45
Огневая карусель: кадры стрельб мотострелков и артиллеристов ЦВО под Оренбургом
Дата21.04.2020, 17:21
UEFA настоятельно рекомендовал лигам завершить сезон
Дата22.04.2020, 13:46
Российские промышленники сформировали предложения по поддержке предприятий
Дата22.04.2020, 12:11
Подполковник, который не кланялся пулям: как Михаил Диасамидзе повлиял на исход битвы за Сталинград
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
15:09 В стране и мире
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились за помощью
14:21 ОПК
ВНИИ «Сигнал» приступил к тестированию своих сотрудников на COVID-19
13:26 В стране и мире
Видео
Мишустин поручил создать региональные спецбригады по оперативной помощи заразившимся коронавирусом
12:47 В стране и мире
Видео
В Кремле заявили о бездоказательности утверждений об искусственном происхождении COVID-19
12:44 В стране и мире
Видео
Путин отменил НДФЛ с выплат медикам, работающим с пациентами с коронавирусом
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
14:21 ОПК
ВНИИ «Сигнал» приступил к тестированию своих сотрудников на COVID-19
14:08 В стране и мире
Видео
Глава Минздрава назвал управляемой ситуацию с COVID-19 в России
13:47 В стране и мире
В Кремле заявили, что дата голосования по правкам в Конституцию будет зависеть от ситуации с COVID-19
13:26 В стране и мире
Видео
Мишустин поручил создать региональные спецбригады по оперативной помощи заразившимся коронавирусом
13:26 Вопросы истории
В РФ прокомментировали замалчивание роли Красной армии в освобождении концлагеря Заксенхаузен
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Сети опубликовали справку с диагнозом Заворотнюк
Ученый раскрыл детали проекта СССР по высадке человека на Венеру
Прожившие 56 лет вместе супруги вылечились от коронавируса в один день
Смертельный фастфуд: чем опасно неправильное питание в условиях пандемии
Видео
Взрыв и пламя: мощный пожар на химзаводе в Китае попал на видео
«В груди песок»: переболевшие коронавирусом пациенты рассказали о своих симптомах
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.