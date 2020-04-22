ВНИИ «Сигнал» приступил к тестированию своих сотрудников на COVID-19

Сотрудники АО «ВНИИ «Сигнал» в Коврове приступили к сдаче тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «НПО «Высокоточные комплексы», в состав которого входит предприятие.

Тестирование пройдет весь персонал, задействованный в выполнении гособоронзаказа, а также сотрудники, участвующие в обеспечении бесперебойной работы предприятия, говорится в сообщении.

До 30 апреля утвержден состав работников, который необходим для функционирования производства. Всем работающим выдают маски, их обеспечивают антисептическими препаратами, дезинфицирующими средствами, рабочие места расположены на безопасном расстоянии друг от друга.

Кроме того, проводится регулярная дезинфекция помещений. До работы не допускаются сотрудники, входящие в группу риска: пожилые люди старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями. При входе на территорию предприятия у всех прибывших измеряется температура.

АО «ВНИИ «Сигнал» - одно из крупнейших предприятий города Коврова, более 65 лет ведущее научно-исследовательскую и производственную деятельность в сфере вооружения и военной техники. Является одним из основных разработчиков систем наведения и стабилизации вооружения ракетной, артиллерийской и бронетанковой техники, боевых вертолетов и кораблей ВМФ в России. Большинство наиболее известных объектов вооружения («Тунгуска», «Панцирь-С», «Смерч», «Мста-С», «Ураган», и т.д.) оснащено системами, которые разработаны специалистами института.