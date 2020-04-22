Российские промышленники сформировали предложения по поддержке предприятий

Российская промышленность сформировала предложения по поддержке предприятий в условиях пандемии, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на заседании Бюро Союза машиностроителей России.

В частности, на мероприятии обсуждались следующие меры поддержки: доступ реальных производств к кредитам для восполнения оборотных средств через уполномоченные банки с низкой процентной ставкой, докапитализация Фонда развития промышленности, а также снижение требований к банковским гарантиям по обеспечению участия в государственных торгах.

По словам Чемезова, часть предложений уже включена в пакет мер, направленных в адрес рабочей группы Госсовета РФ по теме «Промышленность», ряд предложений вошел в антикризисный пакет Госдумы, который представлен в правительство.

Всего пакет обобщенных инициатив включено 40 позиций.