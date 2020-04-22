Истребитель P-39: жалящая «кобра» Покрышкина

Лоуренс Белл говорил, что в основу концепции «Аэрокобры» были заложены три основных принципа: огневая мощь, удобство посадки и передвижения по земле и обзор из кабины. Конструкторы добились всего этого крайне оригинальным способом: двигатель был расположен сзади кабины пилота и был связан с воздушным винтом длинным валом.

Во-первых, благодаря такому размещению силовой установки, в носовой части появилась возможность разместить 37-мм пушку M4. Кроме того, это позволило снизить лобовое сопротивление и благодаря задней центровке улучшить маневренность: полный разворот истребитель совершал за 19 секунд.

Во-вторых, благодаря такой схеме размещения двигателя, появилась возможность создания трехопорного шасси: передняя стойка после взлета она складывалась назад по полету в нишу в передней части фюзеляжа. Это дало самолету серьезные преимущества при посадке и рулении, практически исключало риск капотирования, самолет можно было использовать с раскисших и заснеженных аэродромов. Для американцев это особенного значения не имело, а вот на полях Великой Отечественной войны было огромным преимуществом.

В-третьих, для «Аэрокобры», в отличие от многих других самолетов, с самого начала был разработан обтекаемый фонарь с практически круговым обзором.

Первая заказанная ВВС США Аэрокобра поднялась в воздух 13 сентября 1940 года.

Интересные факты

В СССР по ленд-лизу было поставлено более 4500 P-39. Отметим, что такое решение было принято в том числе потому, что истребитель был мало востребован на западных театрах военных действий. В отличие от Восточного фронта, там бои шли в основном на больших высотах, а «Аэрокобра» имела преимущество на средних и низких. Таким образом, самолет получил сдержанные отклики у американских пилотов и очень полюбился советским.

На «Аэрокобрах» летали такие асы как Александр Покрышкин, Григорий Речкалов, Александр Клубов, Николай Гулаев, братья Дмитрий и Борис Глинки.

Боезапас 37-мм пушки составлял 30 снарядов весом 650 граммов каждый. Такое орудие имели только самолеты Як-9Т, Як-9ТК, Як-9ТД и Як-3Т, которые, тем не менее, проигрывали по весу секундного залпа

Зачастую одного попадания 37-мм ОФЗТ снаряда было вполне достаточно для уничтожения истребителя.

Одним из серьезных преимуществ «Аэрокобры» являлось качество ее изготовления: американские предприятия не находились в условиях эвакуации, в отличие от советских.

Самолет имел очень хорошую по тем временам рацию, которая, по воспоминаниям летчиков, работала как «городской телефон».

Были у самолета и серьезные недостатки. Так, задняя центровка делала его довольно сложным в управлении, особенно для неопытных пилотов, в результате чего имели место аварии и катастрофы. По этой причине данной машиной в Советской авиации оснащались, в первую очередь, гвардейские истребительные полки (ГИАП), укомплектованные пилотами с высокой квалификацией.

Еще одним недостатком была дверь автомобильного типа, удобная на земле, при экстренном покидании самолета, пилот рисковал удариться о хвостовое оперение.

Боевое применение

Александр Покрышкин вспоминал:

«Возвратившись на аэродром, я сразу же пригласил к самолету инженера по вооружению капитана Жмудя. В напряженном бою у меня родилась интересная мысль, надо было посоветоваться со специалистом. Дело в том, что много снарядов я привез обратно. Произошло это потому, что во время атак мне приходилось сначала нажимать на гашетку пулеметов, а потом уже пускать в ход пушку. Такая последовательность диктовалась отнюдь не тактическими соображениями или какими-либо расчетами. Просто две гашетки находились под разными пальцами, причем пулеметная располагалась удобнее. А если бы я посылал пули и снаряды в цель одновременно, эффективность огня была бы значительно выше и "юнкерсы" падали бы вниз гораздо "охотнее <…> В следующем бою от моей массированной очереди вражеский бомбардировщик почти сразу развалился в воздухе».

Характеристики

Максимальная скорость: 493 км/ч у земли и 585 км/ч на высоте 4200 м; практическая дальность: 993 км (на 550 м); практический потолок: 9600 м;

Вооружение:

1 × 37 мм пушка M4 с 30 патронами или

1 × 20 мм пушка M1 с 60 патронами (D-1, D-2)

2 × 12,7 мм пулемётов M2 по 270 патр. (на D-2 по 200) каждый в носовой части фюзеляжа

4 × 7,62 мм пулеметов по 1000 патр. каждый в крыле

Бомбы: 1 × до 272 кг