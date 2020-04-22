Производство Ил-76МД-90А не остановилось из-за коронавируса

Самолетостроительное предприятие «Авиастар-СП» в Ульяновске продолжает работу над тяжелым военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А. На заводе приняты все необходимые меры для противодействия распространению COVID-19, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«В настоящее время на заводе активно работают цеха по изготовлению основного изделия - тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А», - заявили в ОАК.

В пресс-службе заверили, что сотрудники предприятия обеспечены масками и антисептиками, при входе на территорию завода у всех работников измеряют температуру тела.

«На предприятии ведется уборка территории с применением дезинфицирующих средств. На заводе действуют здравпункты, куда можно обратиться в случае недомогания», - добавили в ОАК.

Ранее сообщалось, что после покраски новый транспортный самолет Ил-76МД-90А был передан на летные испытания. По завершении испытаний его передадут в эксплуатацию. Предполагается, что машина будет базироваться в авиаполку ВТА в Ульяновске.

Ил-76МД-90А способен перебрасывать 60 тонн груза на расстояние до 4000 километров. Ширина и высота кабины составляет 3,45 и 3,4 метра соответственно.

Самолет получил новые двигатели, крыло, так называемую «стеклянную кабину»: стрелочные приборы были заменены на приборы с ЖК-дисплеями. Характеристики были значительно улучшены. Специально созданная для Ил-76 схема шасси позволяет самолету садиться и взлетать с грунтовых полос. Может перевозить до 126 десантников.

Первый полет состоялся в 2012 году. На базе этого самолета предполагается создать заправщик Ил-78МД-90А и самолет ДРЛО А-100.