Новейшие машины разведки комплекса «Гибка-С» поступят в войска в следующем году

Новейшие машины разведки и управления «Гибка-С» поступят в войска в следующем году. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех».

«Уже в следующем году мы поставим заказчику установочную партию машин», - заявил глава концерна «Вега» (входит в Росэлектронику) Вячеслав Михеев, слова которого приводит в сообщении пресс-служба.

Испытания комплекса были завершены в декабре прошлого года.

Основной задачей машины является управление отделениями стрелков-зенитчиков и боевыми машинами отделений ПЗРК, а также координация их действий, повышение живучести при любых условиях боевой обстановки.

Комплекс «Гибка-С» функционирует в единой системе управления тактического звена и обеспечивает ведение разведки, сопровождение и обстрел воздушных целей в движении и на стоянке. Благодаря тому что пуск ракет может производиться и с места, и во время хода, становится возможным прикрывать войска от воздушных средств нападения.