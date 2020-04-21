Новейший патрульный корабль «Павел Державин» прибыл в Новороссийск для прохождения испытаний

Новейший патрульный корабль проекта 22 160 «Павел Державин» прибыл в Новороссийск для прохождения испытаний, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

После проведения всех этапов испытаний до конца текущего года корабль планируется передать в состав Военно-морского флота.

Патрульный корабль, названный в честь капитана 1-го ранга ВМФ СССР, участника Великой Отечественной войны П.И. Державина, является третьим кораблем проекта 22 160, а также первым, строящимся на Керченском судостроительном заводе «Залив» в Крыму.

Два других патрульных корабля проекта - головной корабль проекта «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев» - были заложены на стапелях зеленодольской верфи в 2014 году.

Проект корабля разработан АО «Северное проектно-конструкторское бюро» в Санкт-Петербурге. Спущен на воду 21 февраля 2019 года. На вооружении корабля одна 76-мм артустановка АК-176МА, два 12,7-мм пулемета «Корд», два противодиверсионных гранатомета ДП-65.

На корабле имеется взлетно-посадочная площадка для вертолета, а также можно разместить ракетный комплекс «Калибр». Водоизмещение - около 1 500 тонн; максимальная скорость хода - 27 узлов.