Пулемет ДП: «Дегтярев» против «Циркулярной пилы Гитлера»

Ручной пулемет должен быть достаточно легким, постоянно находясь в цепи, он должен усиливать огневую мощь подразделения в атаке. Из него должна быть возможность стрелять стоя, лежа, на ходу. Потребность в таком оружии появилась еще в Первую мировую войну, однако создать его в СССР смогли далеко не сразу.

Первые попытки переделать под эти цели пулемет Максима провалились: оружие получилось слишком громоздким и тяжелым.

Только в 1927 году на вооружение был принят пулемет ДП (Дегтярев пехотный). Важно подчеркнуть, что конструкция этого оружия оригинальная, а не заимствованная.

Интересные факты

ДП отличался простотой производства, что во время войны имело колоссальное значение. Так, на изготовление пулемета Максима уходило 700 станкочасов, а на ДП - 130.

Расчет состоял из двух человек: пулеметчика и наводчика.

На базе ДП создано множество модификаций, которые устанавливали на самолеты, танки, бронеавтомобили.

Несмотря на то что производство ДП началось задолго до начала войны, мобилизационный запас так и не был создан, а в первом полугодии из-за внедрения в производство новых образцов вооружения его выпуск был вообще свернут.

Из-за нехватки этого типа оружия в начале войны красноармейцы вооружались в том числе пулеметами Льюиса, которые до этого были отправлены на хранение.

Боевое применение

В ходе боев ДП показал себя как надежное и простое в обслуживании оружие, однако были обнаружены и недостатки. Так, оказалось, что он не выдерживает напряженного режима стрельбы из-за перегрева ствола, что ограничивало длину очереди. К концу войны была выпущена модификация ДПМ, в которой эти проблемы были решены.

Способ боепитания через дисковый магазин имел свои преимущества (хорошая скорострельность, большая в сравнении с коробчатыми магазинами емкость). Однако у немцев уже был MG 34 - первый в мире принятый на вооружение универсальный (единый) пулемет с ленточным питанием. Среди советских фронтовиков и союзников он получил прозвища «Косторез», «Циркулярная пила Гитлера», «Эмга», «Крестовик».

Большой проблемой также было и сильно упавшее качество производства: за станки в эвакуации встали дети и женщины вместо ушедших на фронт квалифицированных рабочих. Все это привело к большому количеству брака и зачастую ненадежной работе ДП.

Но оружие все равно можно назвать удачным. В пользу этого говорит тот факт, что трофейные пулемет ДП охотно использовали немцы, а во время Зимней войны - финны.

Оружие применялось во многих вооруженных конфликтах, а в некоторых странах пулемет стоял на вооружении вплоть до 1960-х годов.



Позже на смену пулемету Дегтярева пришли пулеметы Калашникова и «Печенег».

Характеристики

Калибр - 7,62 мм; вес без магазина - 8,4 кг; вес магазина - 2,8 кг; емкость магазина - 1 500 м; боевая скорострельность - до 80 выстрелов в минуту.