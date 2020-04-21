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Пулемет ДП: «Дегтярев» против «Циркулярной пилы Гитлера»

Александр Пешков
14:49 21.04.2020
ДП (Дегтярева пехотный) стал одним из первых образцов стрелкового оружия, созданных в СССР, и сыграл огромную роль в победе на всех фронтах ВОВ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ручной пулемет должен быть достаточно легким, постоянно находясь в цепи, он должен усиливать огневую мощь подразделения в атаке. Из него должна быть возможность стрелять стоя, лежа, на ходу. Потребность в таком оружии появилась еще в Первую мировую войну, однако создать его в СССР смогли далеко не сразу.

Первые попытки переделать под эти цели пулемет Максима провалились: оружие получилось слишком громоздким и тяжелым.

Только в 1927 году на вооружение был принят пулемет ДП (Дегтярев пехотный). Важно подчеркнуть, что конструкция этого оружия оригинальная, а не заимствованная.

Интересные факты

ДП отличался простотой производства, что во время войны имело колоссальное значение. Так, на изготовление пулемета Максима уходило 700 станкочасов, а на ДП - 130.

Расчет состоял из двух человек: пулеметчика и наводчика.
На базе ДП создано множество модификаций, которые устанавливали на самолеты, танки, бронеавтомобили.

Несмотря на то что производство ДП началось задолго до начала войны, мобилизационный запас так и не был создан, а в первом полугодии из-за внедрения в производство новых образцов вооружения его выпуск был вообще свернут.

Из-за нехватки этого типа оружия в начале войны красноармейцы вооружались в том числе пулеметами Льюиса, которые до этого были отправлены на хранение.

Боевое применение

В ходе боев ДП показал себя как надежное и простое в обслуживании оружие, однако были обнаружены и недостатки. Так, оказалось, что он не выдерживает напряженного режима стрельбы из-за перегрева ствола, что ограничивало длину очереди. К концу войны была выпущена модификация ДПМ, в которой эти проблемы были решены.

Способ боепитания через дисковый магазин имел свои преимущества (хорошая скорострельность, большая в сравнении с коробчатыми магазинами емкость). Однако у немцев уже был MG 34 - первый в мире принятый на вооружение универсальный (единый) пулемет с ленточным питанием. Среди советских фронтовиков и союзников он получил прозвища «Косторез», «Циркулярная пила Гитлера», «Эмга», «Крестовик».

Большой проблемой также было и сильно упавшее качество производства: за станки в эвакуации встали дети и женщины вместо ушедших на фронт квалифицированных рабочих. Все это привело к большому количеству брака и зачастую ненадежной работе ДП. 

Но оружие все равно можно назвать удачным. В пользу этого говорит тот факт, что трофейные пулемет ДП охотно использовали немцы, а во время Зимней войны - финны. 

Оружие применялось во многих вооруженных конфликтах, а в некоторых странах пулемет стоял на вооружении вплоть до 1960-х годов.


Позже на смену пулемету Дегтярева пришли пулеметы Калашникова и «Печенег».

Характеристики

Калибр - 7,62 мм; вес без магазина - 8,4 кг; вес магазина - 2,8 кг; емкость магазина - 1 500 м; боевая скорострельность - до 80 выстрелов в минуту.

Пулеметчики ведут бой из укрытия
Пулеметчики ведут бой из укрытия
© Георгий Зельма, РИА Новости
Новые 7.62-мм ручные пулеметы ДП-27 и танковые пулеметы ДТ-29 в цехе завода. Пулеметы выпускались на Тульском оружейном заводе, Ковровском оружейном заводе и на заводе «Арсенал» в блокадном Ленинграде.
Новые 7.62-мм ручные пулеметы ДП-27 и танковые пулеметы ДТ-29 в цехе завода. Пулеметы выпускались на Тульском оружейном заводе, Ковровском оружейном заводе и на заводе «Арсенал» в блокадном Ленинграде.
© Минобороны РФ
Финские пулеметчики, вооруженные трофейными советскими ручными пулеметами ДП-27, из состава частей, выделенных для высадки десанта в Торнио, во время погрузки на транспорт в порту.
Финские пулеметчики, вооруженные трофейными советскими ручными пулеметами ДП-27, из состава частей, выделенных для высадки десанта в Торнио, во время погрузки на транспорт в порту.
© Оулу.sa-kuva.fi
Сергей Пятаков, РИА Новости
Сергей Пятаков, РИА Новости
© На Ходынском поле во время репетиции торжественного парада, посвященного 68-й годовщине исторического парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.
Участник IV международного военно-исторического фестиваля
Участник IV международного военно-исторического фестиваля "Забытый подвиг – Вторая Ударная армия" в поселке Тесово-Нетыльский Новгородской области. Фестиваль посвящен боям апреля-мая 1942 года за коридор снабжения в районе прорыва 2-й Ударной Армии.
© Константин Чалабов, РИА Новости
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