Подлодка СФ завершила межфлотский переход и прибыла в Кронштадт для модернизации
Субмарина пройдет плановое техническое обслуживание и модернизацию.
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Дизель-электрическая подводная лодка Северного флота «Санкт-Петербург» завершила межфлотский переход и прибыла в Кронштадт для техобслуживания и модернизации, сообщает пресс-служба СФ.
Подводная лодка вышла из базы на Кольском полуострове в сопровождении спасательного буксирного судна «Памир» 7 апреля.
Подводные лодки проекта 677 (шифр «Лада) - серия российских дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ), разработанных в конце XX века в ЦКБ «Рубин».
Серия является развитием проекта 877 «Палтус». Лодки предназначаются для уничтожения субмарин, надводных кораблей и судов противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, ведения разведки.