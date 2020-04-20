Истребитель Як-3: лучший из лучших

В конце войны превосходство советских истребителей над немецкими стало очевидным. И дело было не только в том, что германская промышленность столкнулась с нехваткой материалов и другими проблемами.

Дело в том, что советские истребители имели больший модернизационный потенциал. Если в начале войны Як-1, ЛаГГ-3 и Ла-5 по некоторым параметрам уступали немецким Me-109, то к ее окончанию ситуация кардинально поменялась.

Советским авиаконструкторам удалось значительно повысить характеристики своих машин, а немецкие этого сделать уже не могли. Во многом поэтому Германия пыталась сделать ставку на новые, в том числе реактивные машины. Однако ее это не спасло.

Як-3 только внешне напоминает Як-1. На самом деле машина подверглась огромным переработкам по принципу максимальной весовой отдачи при минимальных геометрических размерах.

«Площадь крыла нового самолета уменьшили до 14,5 метра вместо 17,5 у Як-1. Тяжелые деревянные лонжероны крыла заменили легкими дюралевыми, остальной каркас крыла и его обшивку оставили деревянными. Коренным образом улучшили аэродинамику. Выступающие из обводов самолета и увеличивающие его вредное сопротивление водяной и масляной радиаторы, фонарь кабины летчика были облагорожены. Маслорадиатор разместили в крыле, водяной радиатор предельно утопили в фюзеляж, костыльное колесо также в полете убрали в фюзеляж и т. д», - писал в своей книге «Цель жизни» Александр Яковлев.

В этой же книге он пишет, что в апреле 1943 им было доложено Сталину о том, что вес машины снижен на 300 килограммов против серийного ЯК-1, скорость увеличена до 660 километров в час, увеличена маневренность.

Интересные факты

На истребителях Як-3 воевала эскадрилья «Нормандия-Неман», состоящая из советских и французских летчиков. После войны летчики вернулись в Париж на своих истребителях, которые советское правительство подарило Франции. Один из них сейчас находится во французском музее авиации.

На самолетах «Як-3» летали опытные летчики специальных групп, которые завоевывали господство в воздухе над важнейшими участками фронта. В частности, для этих целей была создана группа «Меч» 150-го гвардейского ИАП. Самолеты таких групп имели особый окрас, который выделял их из массы других истребителей и психологически воздействовал на противника.

Первые серийные самолеты Як-3 поступили в 91-й истребительный авиационный полк в июле 1944 года. Войсковые испытания проводились с 20 июня по 2 августа 1944 года.

Боевое применение

Самолет отлично зарекомендовал себя в схватках с новейшими немецкими истребителями Bf-109G и FW-190А. Примечателен такой факт: в июле 1944 года 18 истребителей Як-3 91-го истребительного полка вступили в бой с 24 немецкими истребителями. Потери противника составили 15 самолетов, в то время как полк потерял только один Як-3.

Характеристики

Максимальная скорость – 646 км-ч на высоте (серийные машины); практическая дальность – 648 км-ч; скороподъемность - 1111 м/мин; вооружение - одна 20-мм пушка ШВАК, два 12.7-мм пулемета УБС.