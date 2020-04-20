Завод «Ростеха» выпустит 5 тысяч аппаратов ИВЛ до июня

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в корпорацию КРЭТ ГК «Ростех») до конца мая произведет пять тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, а до конца года - 15 тысяч штук. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

«С привлечением займов фонда развития промышленности в размере 1,6 млрд рублей Уральский приборостроительный завод в 10 раз нарастит производство аппаратов искусственной вентиляции легких "АВЕНТА-М" и выпустит более 5 000 единиц продукции до конца мая (15 000 штук до конца года)», - говорится в сообщении.

Ранее о том, что выпуск аппаратов ИВЛ на УПЗ может быть при необходимости наращен в 10 раз, сообщал глава предприятия Булат Гайнутдинов.