Мантуров: серийные поставки «Арматы» в войска начнутся в 2021 году

Серийные поставки перспективных танков Т-14 на платформе «Армата» в российские войска начнутся уже в 2021 году. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что «Армата» является дорогой машиной, поскольку еще проходит цикл дополнительных испытаний и модернизации.

«Министерство обороны заказало дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан», - сказал Мантуров в эфире телеканала «Россия 1».

Информация о серийных поставках «Арматы» в войска еще в середине марта была опубликована на сайте Министерства обороны РФ. Тогда командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин на награждении победителей окружного этапа фестиваля прессы «Медиа-Ас» сообщил, что поставки танка на вооружение ЦВО ожидаются после 2021 года.

«По "Армате", мы будем получать после 2021 года», - сказал Лапин.

Т-14 - первый в мире танк, реализующий в своем конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», где он используется прежде всего как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.