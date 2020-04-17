В МИД РФ заявили об ухудшении перспектив продления СНВ-3

Продление договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений становится все менее вероятным в связи с позицией США. Об этом заявил заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью изданию «Международная жизнь».

«Перспективы ухудшаются, называя вещи своими именами. К сожалению, наши напоминания американцам о том, что надо этим заниматься, результата не дают. Абсолютно ни малейших (изменений позиции США. Прим. ред.) не происходит», - сказал Рябков.

14 апреля сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен в ближайшие дни обсудить с госсекретарем США Майком Помпео контроль над вооружениями.