В МИД РФ заявили об ухудшении перспектив продления СНВ-3
По словам заместителя министра иностранных дел РФ, США по данному вопросу не меняется.
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Продление договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений становится все менее вероятным в связи с позицией США. Об этом заявил заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью изданию «Международная жизнь».
«Перспективы ухудшаются, называя вещи своими именами. К сожалению, наши напоминания американцам о том, что надо этим заниматься, результата не дают. Абсолютно ни малейших (изменений позиции США. Прим. ред.) не происходит», - сказал Рябков.
14 апреля сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен в ближайшие дни обсудить с госсекретарем США Майком Помпео контроль над вооружениями.