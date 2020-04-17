Самоходка СУ-76М: компромисс войны

Самоходная артиллерия имеет ряд преимуществ в сравнении с буксируемой. В частности, она может непрерывно сопровождать войска, постоянно поддерживать их огнем, быстро менять позиции, сближаться с противником и уничтожать его огневые точки.

Если говорить об обычных орудиях, то зачастую смена позиции в бою проходила за счет сил расчета, который передвигал его с места на место, и, понятное дело, скорость была не высока. Это приводило к тому, что повышался риск попасть под ответный огонь, артиллерия могла отставать от пехоты.

Особенно остро необходимость создания самоходной артиллерийской установки встала, когда Красная армия смогла переломить ход войны. Стало понятно, что в скором времени начнется полномасштабное наступление на гитлеровские войска.

СУ-76 была совместно разработана конструкторскими бюро завода №38 в городе Кирове летом 1942 года на базе легких танков Т-60, Т-70, большую роль в создании самоходки сыграл Семен Александрович Гинзбург, он контролировал и непосредственно руководил работами по ее созданию.

Интересные факты

Первые СУ-76 имели неудачную силовую установку из спаренных автомобильных бензиновых двигателей ГАЗ-202 мощностью 70 л. с. На испытаниях проблем выявлено не было, их обнаружили при первом боевом применении на Волховском фронте. Синхронизировать работу двух двигателей и коробок передач было крайне сложно, а кроме того, возникали дополнительные крутильные моменты, в сложных дорожных условиях появились серьезные проблемы с трансмиссией.

Изначально полностью закрытое боевое отделение оказалось неудобным для работы экипажа. Все это привело к тому, что после выпуска 608 машин серийное производство СУ-76 было приостановлено и конструкция была отправлена на доработку.

Модернизированная САУ получила индекс СУ-76М. Двигатели установили один за другим по правому боту, что позволило избежать крутильных моментов. При этом ось ствола орудия была смещена на 200 мм влево, как и рабочее место механика-водителя. Кроме того, рабочее отделение сделали открытым. Это решение до сих пор вызывает споры.

Боевое применение

С одной стороны, открытое отделение позволило снизить массу машины, облегчила работу расчета, улучшить обзор, в нем не скапливались пороховые газы, люди могли быстро покинуть горящую машину. С другой - любая осколочная граната, попав в него, почти гарантированно уничтожала экипаж. Особенно остро проблема защиты возникала в городских боях.

Впервые самоходки массово применили на Курской дуге летом 1943 года. Поначалу установки ошибочно пытались использовать вместо танков, пуская их в прорыв перед пехотой что привело к огромным потерям: СУ-76 имела только противопульное бронирование. Позже, признав ошибки, командование скорректировало тактику: самоходки шли за танками и пехотой, поддерживая их интенсивным огнем.

Однако слабое бронирование можно назвать компромиссом: только так можно было снизить массу конструкции. Это привело к том, что СУ-76М могла благодаря низкой нагрузке на грунт успешно передвигаться по болотистой местности, там, где более тяжелые машины вязли. Из-за небольших размеров самоходка могла маневрировать на узких улицах и среди обломков зданий, уничтожая огневые точки там, где не могли пройти танки.

Все это сделало данную машину крайне востребованной на фронте. В 1944 году выпуск СУ-76М составлял около 25% от всего производства боевых гусеничных машин СССР. До конца войны РККА получила около 12 тысяч самоходок.

Характеристики

Боевая масса - 10,5 тонн; экипаж - четыре человека; оружие - пушка ЗИС-3 калибра 76 мм; пулемет 7,62 мм; мощность двигателя - 140 л. с.; скорость - до 41 км/ч.