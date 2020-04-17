Закон о закрытии закупок в рамках Гособоронзаказа принят в Госдуме

Государственная дума Российской Федерации в третьем и окончательном чтении приняла закон, который ограничивает круг лиц, которые могут обладать сведениями о Государственном оборонном заказе.

Закон подразумевает, что заказчики и исполнители ГОЗ не будут обязаны размещать сведения о работах, связанных с ним в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Речь идет о работах по модернизации, разработке, поставке, ремонте и утилизации военной и специальной техники. Также предусмотрено ограничение по заказам в сферах разработки, производства и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры.

В пояснительной записке утверждается, что принятие законопроекта необходимо для ограничения круга лиц, которые обладают сведениями о выполнении Гособоронзаказа в условиях санкций против России.