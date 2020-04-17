Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Закон о закрытии закупок в рамках Гособоронзаказа принят в Госдуме

Александр Пешков
11:01 17.04.2020
Инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов, в том числе Владимиром Гутеневым из фракции «Единая Россия».
Закон о закрытии закупок в рамках Гособоронзаказа принят в Госдуме
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Государственная дума Российской Федерации в третьем и окончательном чтении приняла закон, который ограничивает круг лиц, которые могут обладать сведениями о Государственном оборонном заказе.

Закон подразумевает, что заказчики и исполнители ГОЗ не будут обязаны размещать сведения о работах, связанных с ним в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Речь идет о работах по модернизации, разработке, поставке, ремонте и утилизации военной и специальной техники. Также предусмотрено ограничение по заказам в сферах разработки, производства и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры.

В пояснительной записке утверждается, что принятие законопроекта необходимо для ограничения круга лиц, которые обладают сведениями о выполнении Гособоронзаказа в условиях санкций против России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.04.2020, 11:03
В РФ 146 тысяч россиян с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей
Дата16.04.2020, 08:33
Уничтожить «врага»: танкисты ЦВО освоили модернизированные Т-72Б3М на Южном Урале
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата16.04.2020, 14:18
Пистолет-пулемет Судаева: рожденный в блокадном Ленинграде
Дата16.04.2020, 00:00
«Те, кто брал Берлин»: опубликованы рассекреченные документы о начале решающей битвы Великой Отечественной войны
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:47 Армия
Видео
Быстро и метко: бойцы ВВО выполнили стрельбу из АК-74М и ПМ
11:26 В стране и мире
Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день
11:11 Армия
Видео
Работа кипит: кадры возведения медцентра Минобороны в Севастополе
11:04 В стране и мире
Более 270 человек стали жертвами коронавирусной инфекции в РФ
11:01 В стране и мире
Назван способ предотвратить некоторые виды онкологии
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названа температура гибели коронавируса
Скрытая опасность: ученые рассказали о бессимптомных носителях COVID-19
Видео
«Любой может нас заразить»: что делать, если сосед заболел коронавирусом
Ученые нашли «слабое место» коронавируса
Биолог назвала опасные последствия для переболевших COVID-19
Видео
Надежда Бабкина вышла из медикаментозной комы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.