Пистолет-пулемет Судаева: рожденный в Блокадном Ленинграде

Пистолет-пулемет ППС был разработан советским конструктором-оружейником Алексеем Ивановичем Судаевым в 1942 году и производился на Сестрорецком оружейном заводе для снабжения войск Ленинградского фронта. Сложно себе представить, чего это стоило в осажденном городе, где люди тысячами умирали от голода.

Судаев понимал, что конструкция оружия должна быть максимально простой, а его производство – максимально дешевым. Кроме того, отлично зарекомендовавший себя в войсках пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) обладал избыточными габаритами для использования танковыми экипажами, разведчиками.

Интересные факты

Производство одного ППС обходилось примерно в 2,5 раза дешевле, чем ППШ. Если говорить в цифрах, то на изготовление ППШ уходило 14 кг металла, а на ППС- семь. Для изготовления пистолета-пулемета Шпагина требовалось семь часов, а на ППС втрое меньше.

Простота конструкции позволила массово выпускать его в том числе и в блокадном Ленинграде, причем некоторые элементы конструкции выполнялись в полукустарных артелях.Только в 1943 году в осажденном городе было изготовлено 46 тысяч ППС.

В отличие от ППШ, ППС не имел режима одиночного режима огня. Связано это с тем, что у него была меньшая скорострельность, и поэтому опытный стрелок мог стрелять одиночными за счет кратковременного нажатия на курок.

В конце войны копию ППС выпускали в Германии.

Боевое применение

Оружие сразу отправлялось на фронт и войсковые испытания проходили прямо на передовой. Бойцы оценили легкость обслуживания ППС, достаточную дальность и кучность стрельбы, простоту эксплуатации.

Характеристики

Калибр 7,62 мм; вес без магазина - 3,4 кг; скорострельность - 600 выстрелов в минуту; объем магазина - 35 патронов.