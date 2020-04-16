От Т-34 до «Искандера» кадры репетиции Парада Победы в Екатеринбурге
В парадном строю прошло более 150 единиц военной техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Екатеринбурге прошла репетиция Парада Победы, в ходе которой по улицам на окраинах города в парадном строю прошли техника времен войны и современные образцы вооружения.
Возглавил колонну танк Т-34, который принимал участие в Пражской наступательной операции.
Также была представлена и другая историческая военная техника, современные образцы вооружения.
В частности - оперативно-тактические комплексы «Искандер-М». Уже скоро расчеты начнут тренировки на главной площади города.