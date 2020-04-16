Минобороны РФ получило улучшенную версию одной из мощнейших пушек в мире

Минобороны России получило первую модернизированную самоходную пушку 2С7М «Малка», сообщили «Звезде» в пресс-службе Ростеха. Артиллерийскую установку поставило предприятие АО «Уралтрансмаш».

«Перед Уралтрансмашем стоит серьезная задача по выполнению серийной модернизации этого изделия в рамках гособоронзаказа на 2020-2022 годы», ⎼ сказал гендиректор АО «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров.

По его словам, военному ведомству предоставлена одна из мощнейших пушек, которая способна уничтожать ключевые цели неприятеля в тактической глубине за линией фронта.

2С7М «Малка» - самоходное артиллерийское орудие калибра 203-мм, модернизация 2С7 «Пион». Является одним из самых мощных артиллерийских орудий в мире. Установка была создана еще в 1985 году на базе артиллерийской установки 2С7 «Пион».

На вооружение советской армии 2С7М «Малка» была принята в 1986 году. В рамках модернизации, проведенной «Уралтрансмашем», была заменена коробка передач, механизм распределения, а также агрегаты энергообеспечения. Также установили новую аппаратуру внутренней связи, приема и обработки информации.