Два «Раптора» спустили на воду в Петербурге: кадры с завода «Пелла»

Два патрульных катера типа «Раптор» проекта 03 160 сегодня спущены на воду для ВМФ России на судостроительном комплексе завода «Пелла» в Санкт-Петербурге.

В поздравительном слове Адмирала Николая Евменова, которое было зачитано на церемонии, в частности, сказано, что серийное строительство патрульных катеров «Раптор» играет большую роль в обеспечении безопасности системы базирования сил ВМФ в зонах дислокации флотов.

«Наряду со строительством кораблей морской и океанской зоны главное командование ВМФ уделяет большое внимание и развитию инфраструктуры базирования, которая, в свою очередь, должна быть надежно защищена. В этом вопросе роль патрульных катеров «Раптор» поступающих в состав флотов, чрезвычайно важна. Опыт эксплуатации этих катеров показывает их надежность, мореходность, отличную управляемость и высокую быстроходность», - сообщил Евменов.

Ранее сообщалось, что катера войдут в состав Балтийского флота в июне.