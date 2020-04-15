ВМФ России получит два патрульных катера «Раптор» в июне

Два патрульных катера проекта 03 160 спущены на воду в Санкт-Петербурге и войдут в состав Военно-морского флота в июне, сообщили в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«15-й и 16-й по счету серийные катера "Раптор", построенные на заводе "Пелла" и спущенные сегодня на воду, войдут в состав ВМФ России в июне месяце 2020 года», - приводит департамент слова главкома ВМФ Николая Евменова.

В данный момент идет подготовка экипажей катеров. После завершения испытаний оба катера войдут в состав Балтийского флота.

Ранее сообщалось, что в Объединенном учебном центре ВМФ начали комплексную подготовку экспериментального экипажа из женщин-военнослужащих для патрулирования на катере данного проекта.